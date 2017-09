Congo-Brazzaville: Exposition - « Les forêts natales ». ARTs d'Afrique équatoriale atlantique bientôt au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

À Paris le musée du Quai Branly- Jacques Chirac accueille du 3 octobre au 21 janvier 2018 une exposition issue de la collection exceptionnelle du musée du quai Branly - Jacques Chirac, l'une des plus riches dans ce domaine.

Conçue par Yves Le Fur, directeur du département du patrimoine et des collections du musée, l'exposition « Les forêts natales ». Arts d'Afrique équatoriale atlantique explore les correspondances et les différentes mutations des formes des arts de l'aire culturelle de la République gabonaise au coeur de l'Afrique équatoriale atlantique. Ceci à travers la présentation des chefs-d'oeuvre et oeuvres archétypales du 17e siècle au début du 20e siècle.

L'exposition concerne notamment les populations du sud du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la République gabonaise, ainsi que de l'ouest de la République du Congo. En effet, les groupes qui peuplent cette vaste zone se sont formés au gré des mouvements de chacune de leur longue Histoire.

On apprend combien ces dynamiques sont les résultats de migrations bantoues qui se sont principalement effectuées du Nord au Sud et d'Est en Ouest depuis les 16e et 17e siècles accompagnés cependant de bifurcations multiples et de reflux.

Aussi, le lien entre la mobilité des styles et celle des peuples est largement attesté aussi bien par les formes que par les multiples contacts, emprunts, influences qui ont façonné les sociétés de la République gabonaise et du bassin de l'Ogooué au cours de leurs déplacements.

Ainsi, l'individualité et la particularité de chaque peuple se sont caractérisées dans la production artistique par un éventail de formes qui offrent un panorama d'une créativité et d'une originalité exceptionnelles.

Enfin, l'exposition est complétée par des œuvres emblématiques et souvent uniques des collections publiques et privées d'Europe et d'Amérique du Nord.

« Les forêts natales ». Arts d'Afrique équatoriale atlantique à découvrir dès le 3 octobre au musée du Quai Branly à Paris.