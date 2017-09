Sénégal: Ahmed Khalifa Niass - « Al Amine et moi avions des relations particulières »

« Mes relations avec Al Amine étaient particulières et c'est lui qui l'a rendu sincère; c'est comme si nous sommes de même mère. Mon fils aîné portait son nom, mais il n'a pas survécu. A l'époque, il m'aidait alors que j'étais dans le besoin. Il avait l'habitude de me former », dit-t-il, peiné.

Selon le marabout Niassène, lorsqu'il venait à Tivaouane, Serigne Abdou l'hébergeait dans sa propre chambre. « Je reconnais en lui un bienfaiteur. Effectivement, il me taquinait en me disant qu'il me préférait à Sidy Lamine et moi aussi, je le préférais à Pape Malick. On ne se cachait presque pas ; on discutait de tout. Il pouvait me faire changer de décision. Serigne Abdou a pris de nombreuses positions pour me défendre. Il avait fait les bons offices pour me réconcilier à Senghor, même si certains ont tenté de torpiller ce projet de réconciliation. Après, le président Senghor lui avait donné raison sur ses bonnes intentions », a confié Ahmed Khalifa Niass. Mieux, il dira que ses rapports avec le calife général, c'était toute une vie.

« Il n'y a pas au Sénégal, un homme qui a autant marqué ma vie que lui. Quand je lui rendais visite, on s'enfermait à huit clos, loin des indiscrétions. Il était une personne extraordinaire ! Nos relations découlent de celles de nos ancêtres. Je ne crois pas que durant les deux siècles derniers, le Sénégal ait produit une haute personnalité de sa trempe », a laissé entendre Ahmed Khalifa. Il affirme que l'illustre disparu avait des relations à l'échelle internationale, témoignant de son ouverture. « Il anticipait sur les tensions sociales, tel un sapeur-pompier, avant l'incendie. Il faisait de la diplomatie préventive. Al Amine était né pour être un régulateur social. De tout le pays, c'est le président Macky Sall qui a le plus perdu », indique-t-il.