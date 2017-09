Sénégal: « Waxtaan » ou quand nous nous parlerons

opinion

Un ami « toqué » et fauché, comme un sérieux et ancien ministre africain dont la cour oisive lui est restée obstinément fidèle, me raconte qu'il a été, un jour, couvert de honte quand des passagers d'un « Ndiaga Ndiaye » (dans lequel il était) l'ont foudroyé de leurs regards indignés.

Il était, en effet, en train de lorgner, avec un grand intérêt, un livre que tenait une passagère restée debout. Et le bouquin était « à la bonne place » charnue. Il avait fini par oublier qu'il était en présence d'autres individus que son œillade indiscrète interloquait. Quand la jouvencelle bien « grassouillette » là où il faut est descendue du véhicule et que mon copain est revenu à lui-même, il a été aussi surpris et décontenancé que ceux-là à qui il inspirait de la répugnance. Ainsi est né un malentendu. Les défenseurs de circonstance de la morale lui font grief de son effronterie scabreuse alors que lui, grand passionné de lettres, ne cherchait qu'à assouvir sa curiosité intellectuelle jusqu'à oublier la présence de l'œil ; cette courroie de transmission qui met en branle la machine interprétative, l'intellect en tant qu'entendement.

Dans certaines situations, les limites de l'intellect font qu'il n'y a pas, dans nos petites chamailles et même dans nos dissensions les plus profondes, une once d'inconduite de part et d'autre. Existe-t-il essentiellement que des incompréhensions qu'on ne se donne pas le temps de dissiper. Les jeunes filles se plaisaient (à l'époque où « je t'aime » était encore si solennel), quand nos regards devenaient incommodants, à nous dire « xoulli » qui est une réponse vive à l'acte de regarder avidement. Et nous répondions « xaali beut » ; réplique verbale qui, quelquefois, prolonge le malentendu parce qu'il arrive très souvent que l'œil rivé sur « l'objet » ne l'ait point vu. Cela peut aussi exprimer une envie d'être distingué logée dans le subconscient de celui qui s'offusque du regard perçant dont il croit être la cible. Quoi qu'il en soit, le « Xoulli » et le « Xaali beut » ont déjà fini de construire une tendre ou impétueuse relation humaine. Que le « Xoulli », expression d'un orgueil congénital chez les filles, n'empêche pas les froussards chiqués de déclarer leur flamme ! Il y a de fortes chances que la suite soit moins faraude !

Nous butons quotidiennement contre des mésententes parce que nous préférons de plus en plus parler qu'écouter pour entraîner la chienlit, juger prétentieusement qu'observer consciencieusement. Nous aimons à cultiver le négativisme dans nos rapports et à professer le scepticisme sur la capacité de l'homme à être bon, à faire surgir la lumière à cause de notre égotisme. Nous sommes victimes de nos a priori implantés dans nos esprits belliqueux et haineux nourris par les archipatelins pires que le démon des Livres saints.

C'est pourquoi nos sociétés auront toujours besoin d'hommes de la trempe d'Abdoul Aziz Sy « Al Amine », défunt Khalife général des Tidianes (paix à son âme), pour dissiper les mésententes provoquées par ces méprisables individus, par notre fougue, nos ambitions aveuglantes, notre incapacité à accéder à la lucidité face aux délices. L'humanité vit des moments difficiles. Ceux qui devaient guider les peuples semblent être peu conscients de leur mission historique. Le président américain Donald Trump et celui-là singulier de la Corée du Nord, Kim Jong-Un, s'amusent à se traiter de fous au moment où les âmes sensibles tremblent. C'est le « dialogue » des temps troubles, cause de toutes les mésententes.