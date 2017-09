Sénégal: Al Amine ou l'amour de la vérité

Défenseur infatigable de l'Islam, il l'a été. En témoigne sa récente sortie, comme d'autres chefs religieux sénégalais, pour dénoncer le terrible sort des Rohinghas en Birmanie, qui n'est pas loin d'un nettoyage ethnique. En réalité, il a toujours travaillé pour le rayonnement de l'Islam. La preuve, il a été le maître d'œuvre du Gamou pendant plusieurs décennies. Il a raffermi les relations entre les différents membres de la famille de Maodo (Malick Sy) et les familles religieuses du pays, dénonçant l'obscurantisme de certains fidèles qui essaient souvent d'opposer les guides. Sachant que l'Islam est une religion de paix, à l'image de ses prédécesseurs, il a œuvré pour la consolidation du dialogue interreligieux, signe de la tolérance religieuse comme le prône l'Islam. Ce dialogue qui fait le charme de ce pays et tant envié par le monde entier.

Aux politiques, il tient toujours un langage de vérité, les appelant à toujours préserver les intérêts supérieurs de la Nation. Lorsque celle-ci est menacée, il n'hésitait point à monter au créneau. Il disait souvent que les Sénégalais n'accepteront jamais que ce pays soit brûlé. Et il avait raison. L'on se rappelle que le fameux 23 juin, il n'a point encore hésité à joindre Me Abdoulaye Wade, alors chef de l'État, pour qu'il arrête un processus qui menait le pays vers une issue incertaine. Véritable régulateur social, il s'impliquait dans tous les conflits, souvent sans qu'il soit consulté, pour essayer de trouver une solution. L'on a, en mémoire, son déplacement sur le site de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) pour convaincre les populations déguerpies à privilégier les intérêts du pays. Ça été le véritable coup de pouce pour l'État.

Un homme de vérité en tout lieu et à tout moment, n'en déplaise à son interlocuteur, quel que soit le rang qu'il occupe dans le pays. C'est ce que je retiens du désormais ex-khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine (1927-2017). Ce caractère, on peut l'affirmer sans se tromper, qu'il l'a hérité de son homonyme, le regretté Elhadj Abdoul Aziz Sy « Dabakh ».

