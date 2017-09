Sénégal: Tambacounda - Une quarantaine de personnes primées pour leurs pratiques écologiques

"Ces prix sont un moment dans le suivi pour la protection de l'environnement" et de ces arbres qui sont plantés dans les maisons, les champs et les espaces publics.

Contrairement à ce qui se faisait avant, ce projet a opté pour la sensibilisation, et la responsabilisation des populations à travers le parrainage, a noté M. Faye. Il a mis en exergue à travers 10 films projetés dans les quatre communes, l'utilité de l'arbre aux plans pharmacologiques agricole et financier, a-t-il dit.

D'une durée d'un an, le projet (PRSC 1) qui vient de prend fin, a permis de reboiser 20.000 arbres, a indiqué son coordonnateur Benjamin Faye. Le projet qui a démarré avec du retard, a concerné une vingtaine d'espèces, dont des arbres fruitiers, d'ombrage, ornementaux, de haie-vive et de brise-vent, en plus des espèces classiques.

Le projet a mis l'accent dans son exécution, sur la stratégie équité genre, en faisant participer les jeunes et les femmes à toutes les activités de formation, de reboisement et de sensibilisation déroulées, a-t-il dit.

Dénommée prix baobab, cette distinction est allée à 44 personnes, à raison de 11 par commune, dont des femmes, des maires, des autorités techniques et politiques engagées dans la protection de l'arbre et de l'environnement, a indiqué le président du KKGB, Baganda Sakho, en marge d'une cérémonie présidée au conseil départemental par l'adjointe au gouverneur Awa Diop Ndiaye.

