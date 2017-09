Sénégal: Dp world offre un appareil de cryothérapie au district sanitaire de Rufisque

Elle a par ailleurs souligné l'importance du "changement de paradigme" et qui consiste à associer les sages-femmes dans le combat pour une réduction du taux de prévalence du cancer du sein et du col de l'utérus.

"Cet appareil vient à son œuvre et va permettre de délimiter et de traiter les légions précancéreuses détectées chez la patiente", a salué la présidente de la LISCA, Dr Fatma Guénoune.

M. Diop s'exprimait en marge des journées de formation des sages-femmes et de dépistage gratuit sur le cancer du col (22 et 23 septembre). Elles sont organisées par la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (LISCA) en partenariat avec Dubaï port world au district sanitaire de Rufisque, après Saint-Louis et Louga

