Cameroun: Urbanisme - Les documents délivrés plus vite

La gestion des autorisations administratives de construction et la mise en place d'un guichet unique à Douala évoquées hier.

Une plateforme Internet qui permettra à tout citoyen désireux de le faire de déposer en ligne, sur le site Web de la Communauté urbaine de Douala (Cud), son dossier en vue de l'obtention d'un acte d'urbanisme. La possibilité a été évoquée à Douala hier, 21 septembre, à l'occasion d'un atelier organisé par le Minhdu dans le cadre du processus d'informatisation et de dématérialisation des procédures de délivrance des actes administratifs d'urbanisme. Ceci en vue d'alléger lesdites procédures, d'assurer la célérité dans le traitement des dossiers, etc.

Selon un rappel effectué par le Sg du Minhdu, Ahmadou Sardaouna, qui représentait le ministre Mbwentchou à l'occasion, le projet part d'une recommandation du Cameroon Business Forum, qui appelait à la simplification des procédures, la réduction des coûts et des délais de traitement des dossiers de délivrance des permis de construire. Avec un accent mis sur l'informatisation des procédures et la mise en place des guichets uniques de délivrance des autorisations liées à la construction à Douala et à Yaoundé. Le projet, pour la réalisation duquel un consultant tunisien a été requis, comprend deux phases, dont la première prévoit la mise en place du système électronique de gestion des autorisations de construction (Sgac).

La seconde phase, elle, porte sur la mise en place d'un système intégré au Sgac et sur la sensibilisation. C'est dans le cadre de la première phase que l'atelier de ce 21 septembre a été organisé, relatif à un rapport préparé par le consultant. L'objectif était d'enrichir et de valider ce rapport. La Cud fonde beaucoup d'espoirs sur ce projet, a indiqué un adjoint au délégué du gouvernement, qui en attend une amélioration du processus existant, une plus grande transparence et un meilleur partage des informations entre les usagers et la Communauté urbaine.

« Les populations pourront désormais suivre en ligne l'état d'avancement de leurs demandes », a-t-il déclaré. « Une fois que l'usager aura déposé son dossier au niveau de la Communauté, le traitement de ce dossier va se faire d'une manière électronique, ce qui va faciliter les démarches dans l'obtention des documents », a expliqué un membre de l'équipe de consultants à CT. Entre autres documents, sont concernés le permis de bâtir, le permis d'implanter, le certificat de conformité, le certificat d'urbanisme...