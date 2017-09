Cameroun: Rentrée scolaire - Soutien aux orphelins de soldats

Il a également précisé que les enfants ne sont pas oubliés, et que le haut commandement sera toujours à leurs côtés. Blandine Ngah, élève en Form I dans un collège de la place, fille du capitaine de corvette Jonathan Engali, mort au front, éclate en sanglots lorsqu'on lui remet son matériel scolaire pour l'année en cours. Il lui a fallu plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. La jeune élève, émue par cet élan du cœur des autorités militaires, a dit merci et espère que cela va se poursuivre l'année prochaine. Il faut relever que chaque année, les autorités militaires font un geste similaire en direction des enfants orphelins de guerre.

