Cameroun: Mfoundi V - Des attentions pour les élèves

Le volet santé n'était pas en reste avec la remise des médicaments de première nécessité et du matériel médical à l'instar des béquilles, déambulateurs et perfuseurs, entre autres. « Si nous aimons notre mère patrie le Cameroun, il faut mettre en avant sa jeunesse », a rappelé le Dr Evariste Tchikaya Lengue, président de la cellule RDPC de Grigny en France. Pour Augustin Bala, l'objectif d'un tel acte de la section de Yaoundé V est d'apporter une contribution à l'éducation des concitoyens.

Dans le cadre de la deuxième édition du projet : « Un enfant, un sac, un cahier, un stylo » fruit de la coopération entre Yaoundé V et la sous-section de Seine-et-Marne, section de France Nord, ce don vient comme une bouffée d'oxygène pour les parents. « Par ces moments difficiles, une fourniture scolaire n'est de trop surtout pour nous, parents, qui avons beaucoup d'enfants. Nous disons merci pour cette œuvre utile », lâche Solange Mengue. C'est un package constitué non seulement de sacs de classe, de stylos à bille et de cahiers mais aussi d'un paquet minimum de pharmacie remis à 16 établissements scolaires, 50 bourses offertes aux étudiants.

