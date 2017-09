Afrique: Zemmamouche qualifie l'USM Alger

L'USM Alger est en demi-finale de la Ligue des champions Total, après avoir pourtant été tenu en échec sur un score vierge par les Mozambicains du Ferroviario de Beira. C'est le nul avec buts à l'aller qui a qualifié les Rouge et noir pour le carré d'as.

Samedi et devant plus de 30 000 supporters, l'USMA s'est fait piéger par le Ferroviario. Il a même failli tout simplement être sorti de la compétition si les visiteurs avaient été plus appliqués sur le terrain. Il faut dire que le gardien de but, Mohamed Lamine Zemmamouche a encore fait parler son talent en réalisant trois arrêts décisifs au cours de la seconde période, alors que tout le monde croyait au but dans les rangs mozambicains.

Une sortie à l'horizontale lui permet de détourner un tir de Manuel José Correira (55'). Deux minutes plus tard, on prend les mêmes et le portier algérois dévie le cuir. Peu après troisième face à face des deux hommes et troisième intervention décisive de Zemmamouche, d'une claquette cette fois. Heureusement qu'il était là.

Inutile de dire que si les Mozambicains ont surpris, eux qu'on n'attendait pas en quart de finale, la prestation des Algérois a été bien décevante. Ils avaient beaucoup d'atouts entre les mains et ils n'ont pas su les exploiter.

La victoire annoncée ici et là avant match ne s'est pas produite. Une leçon pour l'USMA qui devra revenir peut-être à un peu plus d'humilité et de réalisme pour espérer aller en finale.

Réactions

Paul Put (entraîneur de l'USM Alger)

« Je crois que mes joueurs se sont trop précipité pour marquer et cela nous a joué un vilain tour. Nous avons affronté une bonne équipe qui a su fermer les espaces. L'état du terrain nous a beaucoup handicapé et nous n'avons pas été capable de changer de rythme. L'essentiel reste la qualification ».

Rogerio Goncalves (entraîneur du Ferroviario de Beira)

« On a été malchanceux. On s'est procuré des occasions mais cela n'a pas voulu rentrer. Nous n'avons pas à rougir de cette élimination car elle nous aura permis d'apprendre. En conclusion je tiens à souligner que tous les joueurs sont à féliciter pour leur belle prestation ».