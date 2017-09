Ile Maurice: Air Mauritius - Plus de tickets gratuits pour les pilotes

Deux syndicats de pilotes ont réclamé un ordre interlocutoire pour interdire à Air Mauritius de modifier unilatéralement un privilège accordé aux capitaines.

Chaque année, ces derniers sont éligibles à deux tickets de la classe affaire pour eux-mêmes et d'autres membres de leur famille. Cela, sans passer sur la liste d'attente. Dans un jugement rendu vendredi 22 septembre, le juge Nicholas Ohsan-Bellepeau n'a pas accédé à leur requête et a rejeté leur demande, donnant gain de cause à Air Mauritius.

Le juge considère que l'ordre interlocutoire serait contraignant pour la compagnie aérienne. Air Mauritius devrait allouer des places dans la classe affaire à des passagers qui voyagent gratuitement. Cela même en période de crise et aux dépens de ceux qui payent. Il estime que cela aura un impact économique négatif sur la compagnie.

Ce privilège date de 1980 et les bénéficiaires étaient des pilotes. Les capitaines considèrent que ce privilège est une partie intégrale de leurs conditions de service. En août 2016, quelques capitaines n'ont pas bénéficié de ces tickets gratuits. Ils ont été informés de nouvelles instructions visant à mettre fin à cette pratique.

Les deux syndicats soutiennent que la direction d'Air Mauritius ne peut pas modifier leurs conditions de service unilatéralement. Pour eux, ce privilège est un droit acquis. Mais la direction d'Air Mauritius n'est pas de cet avis et considère qu'elle peut le modifier à discrétion. Il est impératif, dit-elle, que les passagers payants aient la priorité sur ceux qui bénéficient de tickets gratuits.

Air Mauritius était représentée par Me Ravind Chetty, Senior Counsel, et Me Joséphine Robert, avouée.