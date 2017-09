Ile Maurice: Saraswati Paneken - Madame soldat tire sur les idées reçues

Noël Lee Cheong Lem, ancien ministre du Tourisme et ancien lord-maire, s'est établi à Bruxelles,… Plus »

Sinon, lui arrive-t-il de conduire des chars d'assaut ? De couper des branches après le passage d'un cyclone ? «Ce sont plutôt les hommes qui le font. Et les soldats ne font pas que ça. Nous assurons la sécurité pendant les rassemblements publics, les pèlerinages, entre autres. Il faut aussi transporter les high risk prisonners en cour, effectuer des opérations de déminage dans le sillage d'alertes à la bombe ou encore assurer la sécurité des gens en mer tous les jours.» Sans oublier les traditionnelles parades et les défilés, pour le 12 mars notamment, et les séances d'entraînement, de tir. La soldate manie d'ailleurs le pistolet comme une pro.

Avis aux malfrats et autres fauteurs de troubles. La dame n'a rien à envier à ses collègues masculins, niveau taille. Mais sa voix est d'une déconcertante douceur. Sa force à elle, c'est le calme. Cela fait presque un quart de siècle qu'elle a rejoint la force policière. Elle a connu les postes de police, faisait partie de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. Avant d'atterrir à Vacoas, il y a 15 ans. Au quartier général de la Special Mobile Force (SMF).

