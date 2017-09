Ile Maurice: Prochaines élections générales - Des «candidats» soleil en mode séduction ?

Il n'y a pas que le Mouvement militant mauricien (MMM) qui a dressé une liste de candidats potentiels pour les prochaines élections générales... Et qui est sur le terrain depuis des mois.

Le Mouvement socialiste militant (MSM) serait également de la partie, avec quelques jeunes occupant des postes de Chairperson au sein des corps parapublics sur le terrain.

En effet, dans la circonscription de Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis Ouest, c'est Robin Appaya, conseil légal au ministère du Logement et des terres, qui serait candidat. Pushpanjali Luchoo, à la tête du Fashion and Design Institute, serait, elle, candidate au no6 (Grand- Baie-Poudre-d'Or).

Johnny Dumazel, Chairman d'Airports of Mauritius Co. Ltd, aurait également été désigné pour être candidat au n012 (Mahébourg- Plaine-Magnien). Tandis que Dinesh Babajee, à la tête de Rose-Belle Sugar Estate et candidat battu au n°14 la dernière fois, serait cette fois candidat dans la circonscription no16 (Vacoas-Floréal).

Outre ces jeunes, il se pourrait que Jean-François Chaumière fasse un come-back au no4 (Port-Louis- Nord-Montagne-Longue). Mahen Jhugroo, qui a été élu dans cette circonscription dans le passé, pourrait également y effectuer son retour. Le transfuge Joe Lesjongard est presque assuré d'un ticket dans cette circonscription. On parle de plus en plus de la mutation d'Étienne Sinatambou au no14 (Savanne-Rivière-Noire).

Par ailleurs, le transfuge Zouberr Joomaye est pressenti pour être candidat à Port-Louis Maritime- Port-Louis Est (no3). Le MSM souhaite que le président du conseil de district de Flacq, Vikram Hurdoyal, soit candidat à Montagne-Blanche- Grande-Rivière-Sud-Est sous ses couleurs. Mais celui qui avait fait une très bonne impression comme candidat indépendant dans cette circonscription aux dernières élections générales serait aussi courtisé par le Parti travailliste.