Ile Maurice: Noël Lee Cheong Lem - «Le traité fiscal avec l'Inde a été mal négocié»

Noël Lee Cheong Lem, ancien ministre du Tourisme et ancien lord-maire, s'est établi à Bruxelles, où il a été en poste de 2006 à 2014. En retrait de Maurice, il reste toutefois un observateur attentif à l'évolution de la société mauricienne.

Il est à la retraite, mais cela ne veut pas dire que Noël Lee Chong Lem a ralenti la cadence. Malgré ses 66 ans, l'ancien ministre est débordant d'énergie. Lui, qui vit à Bruxelles depuis 2006, est en visite à Maurice pour quelques jours. Nono, comme il était connu durant ses années sur la scène politique, nous reçoit à Roche- Brunes. Une rencontre qui est fréquemment interrompue. Si ce n'est pas la sonnerie du téléphone, ce sont des amis à la porte qui sont venus à sa rencontre.

Durant ces derniers huit ans, l'ancien ministre du Tourisme était en poste à l'ambassade de Maurice à Bruxelles en tant que conseiller économique et commercial. Durant son affectation à la chancellerie mauricienne dans la capitale belge, Noël Lee Cheong Lem, économiste de formation, a oeuvré pour la promotion des intérêts économiques du pays. Il était de tous les roadshows destinés à attirer des investisseurs et des salons où étaient présentées les incitations offertes par Maurice.

La tâche est ardue et Noël Lee Cheong Lem salue les efforts déployés par ses anciens collègues et les consuls de Maurice pour attirer des investisseurs. «En Europe, Maurice est surtout perçu comme une destination touristique et moins comme une place financière», explique l'ancien conseiller à l'ambassade. Dans ces circonstances, l'ancien ministre a des craintes pour le secteur financier, surtout lorsque les modifications au traité de non-double imposition avec l'Inde entreront en vigueur. «Le traité fiscal avec l'Inde a été mal négocié», estime Noël Lee Cheong Lem. Il est d'avis qu'après 2019, les conséquences des erreurs commises par les négociateurs se feront sentir.

Attaché au pays

L'ex-ministre n'a pas seulement suivi l'évolution de la situation économique. Il est resté attaché au pays et demeure un observateur attentif du monde politique mauricien. Toutefois, pour des raisons familiales et médicales, Noël Lee Cheong Lem ne rentrera pas à Maurice. Il s'est définitivement établi en Europe. Ainsi, on ne verra plus jamais Nono briguer les suffrages à une élection à l'avenir.

Pourtant, il a découvert la politique très jeune. Ses parents, boutiquiers à Tranquebar, s'y intéressent beaucoup. M. Lee Cheong Lem père emmenait souvent son fils Noël à des réunions politiques organisées par des partis conservateurs. Toutefois, quand Nono termine ses études secondaires au collège Royal de Port-Louis en 1971, il choisit un autre camp politique : la gauche du Mouvement militant mauricien (MMM) naissant. Cet ancrage socialiste sera consolidé durant le passage de Noël Lee Cheong Lem à la London School of Economics. Parmi les amis mauriciens qui étudient dans la prestigieuse institution à ce moment-là, on retrouve, entre autres, Kee Chong Li Kwong Wing et Rama Sithanen.

En 1976, Noël Lee Cheong Lem, rentré au pays avec son diplôme en économie, se joint au MMM. Très vite, il est élu dans la deuxième circonscription de Port- Louis, aux côtés de Kader Bhayat et Rajiv Servansingh. Le jeune politicien sera réélu à toutes les élections générales et municipales jusqu'en 1991. En 1985, Lee Cheong Lem est lord-maire. Et en 1991, il devient ministre du Tourisme.

En 1993, au moment de la cassure au MMM, le ministre se range aux côtés de ses collègues, qui fondent le Renouveau militant mauricien. Plus tard, en 1996, il intègre le Mouvement socialiste militant, qu'il quittera quelques années après pour se rapprocher d'Anil Bachoo et du Parti travailliste. C'est Navin Ramgoolam qui le nomme à l'ambassade de Maurice à Bruxelles en 2006. Noël Lee Cheong Lem y a pris sa retraite en 2014.

Son Parcours

1976-1995 : élu député de la circonscription no2

1977-1991 : conseiller municipal à Port-Louis

1982-1984 : adjoint au lord-maire

1985 : lord-maire

1991-1995 : minister du Tourisme

2006-2014 : conseiller à l'ambassade de Maurice à Bruxelles