Gabon: Libreville dénonce l'«acharnement» du Parlement européen

La réaction du gouvernement gabonais est très vive. Le ministre en charge de la Communication et son porte-parole, Alain Claude Bilie By Nze a réfuté toutes ces accusations, avant de s'en prendre à une organisation qui ne respecterait pas « la souveraineté » de son pays.

La réaction du gouvernement gabonais vient de tomber et il voit rouge. Libreville dénonce un « acharnement » et une ingérence dans ses affaires internes, tandis que l'opposition se félicite de cette prise de position.

Le Parlement européen ne lâche rien. Après une première résolution il y a quelques mois sur le Gabon, les eurodéputés ont récidivé le 14 septembre avec un nouveau texte qui appelle Libreville à cesser de « harceler, intimider et persécuter » les opposants et « à libérer immédiatement toutes les personnes encore détenues de manière illégale ».

