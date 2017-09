Togo: Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, renvoie les Togolais à "un dialogue constructif"

Brigitte Adjamagbo-Johnson, la secrétaire générale de la CDPA et coordonnatrice du regroupement de… Plus »

C'est en tout cas un message qui renvoie les différents acteurs dos-à-dos et appelle à leur responsabilité, à faire économie de ces marches et contre-marches, à s'engager dans un dialogue, mieux, dans des négociations qui devront permettre au pays de maintenir le cap de sa croissance.

Et ce qu'il faut pour résoudre ces genres de problème, que ce soit au Togo ou dans d'autres pays, c'est que les différentes parties s'asseoient autour d'une table pour un dialogue constructif et arrivent à un accord".

Faisant le point sur ces discussions entre les deux personnalités précitées, le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujaric, a indiqué que le message de son patron aux Togolais est clair : "Il est important qu'il y ait un dialogue entre les différentes parties politiques et la société civile pour qu'ils se mettent d'accord sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles".

C'est en tout cas ce que l'on retient des discussions qui ont eu lieu en marge de l'Assemblée génarle des Nations Unies à New York, cette semaine, entre le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres et le Premier ministre togolais, Komi Sélom Klassou.

