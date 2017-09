Mali: La Minusma victime d'une nouvelle attaque terroriste dans le nord

La pose de mines ou d'engins explosifs est une stratégie prisée par les groupes terroristes qui évitent ainsi les assauts directs contre les casques bleus. Ce sont aussi les attaques les plus meurtrières pour la mission onusienne et les autres forces internationales.

Ce tronçon est un des axes majeurs dans cette partie du pays et c'est aussi l'un de ceux qui est le plus régulièrement visé par des attaques terroristes ou non, d'ailleurs. Les transporteurs commerciaux se mettent régulièrement en grève pour protester contre l'insécurité sur la route.

L'explosion a fait des victimes et le bilan est pour l'instant incertain. Plusieurs soldats sont également sérieusement blessés et ont dû être évacués sur Gao justement.

Au Mali, les attaques terroristes ont redoublé d'intensité, ces dernières semaines. Un engin explosif s'est déclenché, ce dimanche 24 septembre, sur la route empruntée par des casques bleus, dans le nord du pays. On déplore, dans les rangs des soldats de la paix, au moins trois morts et cinq blessés, selon un bilan qui reste provisoire.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.