Ile Maurice: La Butte - Sa maison en cours de démolition, Azam Rujubali dort dans son van

Azam Rujubali explique qu'il a été invité à cet événement comme responsable d'une ONG et en sa capacité de travailleur social. «J'ai répondu à l'invitation. On parle de celui qui s'est battu pour l'Indépendance. Même les membres du gouvernement auraient dû y être!»

Pendant ce temps, son fils s'active à démolir une chambre pour récupérer des tuyaux et barres de fer. «Mo frer ti aranz sa limem en 2007. Asterla limem li pé bizin kasé», déplore Nooraysha Rujubali, en regardant la maison où elle est née et a grandi disparaître petit à petit.

Sa femme et sa fille sont chez un proche et son fils loge chez un autre membre de la famille. «J'espère que les autorités vont tenir parole», lance-t-il. On lui a proposé d'occuper une maison louée, tout en précisant que les frais seraient encourus par le gouvernement, pendant un an. «Je ne vois rien venir... »

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.