Kenya: Un nouveau coup dur pour la Commission électorale

Le directeur des poursuites n'en est pas resté là. Il demande également d'enquêter sur les allégations formulées par le principal opposant kenyan, Raila Odinga, et sa coalition (Nasa) qui ont mis en cause, depuis l'élection invalidée, l'intégrité de plusieurs membres de cette Commission.

Keriako Tobiko a ordonné à la police et à l'agence anti-corruption du pays de lancer une enquête « approfondie et complète » sur les irrégularités pointées par la Cour suprême qui a prononcé un verdict très dur à l'encontre de la Commission électorale, il y a quelques jours.

Au Kenya, c'est un nouveau rebondissement après l'invalidation de l'élection présidentielle du 8 août dernier. Le parquet kényan a ordonné, ce dimanche 24 septembre, à la police et à l'agence anti-corruption d'enquêter sur la Commission électorale pour « irrégularités » et actes « illégaux » présumés commis dans le déroulement de la présidentielle.

