Guinée: Elhadj Tidiane Traoré du RPG arc-en-ciel - « Les opposants guinéens ne sont pas des patriotes»

La situation est très sérieuse au moment où on veut décoller il y a toujours des individus qui veulent nous tirer vers le bas. La Guinée va décoller elle va voler comme de l'air et le président réussira de faire le bonheur dans ce pays».

Pour finir il affirme que le président a lors de son voyage obtenu de la part de son homologue Chinois que : «le Franc guinéen se mange en Chine et qu'il n'ya plus de visa pour voyager entre les deux pays.

La Côte d'ivoire a eu cinq fois plus petites que l'investissement qu'à bénéficier la Guinée et les gens ont applaudi. Ce que notre pays a obtenu personne n'a pu avoir la même chose».

C'est pour cette raison ils se disent si nous laissons ce monsieur travailler c'est fini pour nous. Et c'est fini pour eux parce que le président va travailler et développer la Guinée».

La relation entre le professeur Alpha Condé et le président Chinois est très forte soutien M. Traoré : «le président chinois a confiance et il aime le président Condé. C'est pourquoi le crédit qu'a bénéficié la Guinée aucun autre pays au sud de l'Afrique n'a pu l'obtenir.

