Cameroun: La fondation orange au secours des enfants autistes de ray of hope academy.

Tout part en février 2016, le président du cadac, une ong locale et son épouse ont décoré une place de leur maison à denver au quartier bonamoussadi à douala, pour l'éducation à domicile de leur fils de trois ans atteint d'autisme. Quelques semaines plus tard il a été rejoint par trois autres enfants autistes. Partie de cette base modeste, une école pour enfants autistes est née par une autorisation du gouvernement en novembre 2016.

Ray hope academy Douala est une école maternelle et primaire inclusive, privée laïque dont l'initiative tire son origine du désir des parents des enfants autistes de fournir un environnement propice à leur éclosion. Au développement cognitif et à l'interaction sociale ainsi que l'intégration de ces enfants dans la communauté des autres enfants notamment ceux issus des milieux défavorisés.

Le séminaire de formation, financé par la fondation Orange Cameroun et l'association CADAC ( Community Awareness and Development Association) qui crea ray hope academy en 2016, a tété lancée par le delegué des affaire sociale de la region du littoral la 9 septembre 2017 au campus de ray of hope

