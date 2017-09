Gabon: Buteurs africains - Pierre-Emerick Aubameyang déjà sur orbite

L'Ivoirien Arouna Koné, 33 ans, qui a quitté Everton et la Premier League pour la Turquie, n'a pas permis à Sivasspor de l'emporter sur son terrain face à Göztepe malgré un but à la 85e minute (2-3).

Malatyaspor peut vraiment compter sur le Marocain Khalid Boutaïb qui a quitté Strasbourg pour la Turquie. Il a encore marqué, à la 89e, et Malatyaspor s'impose 4-2 face à Karabükspor, dont l'une des deux réalisations et à mettre sur le compte du Malien Mustapha Yatabaré (56e sur penalty).

L'international algérien Faouzi Ghoulam a permis à Naples de s'imposer en toute fin de rencontre. Il a trouvé la faille à la 83e minute face Spal (2-1). Le Napoli avait même été mené dès la 13e minute après un but de Schiattarella. Naples, qui a remporté ses six premiers matches, reste leader du classement.

L'Ivoirien Franck Kessié s'est illustré avec l'AC Milan face à Spal avec le second but sur penalty (2-0 - 60e).

Le Centrafricain Cédric Yambéré a profité d'un coup de pied arrêté de Sliti pour placer sa tête à la 66e minute et inscrire le troisième but des Dijonnais. Le Franco-Algérien Oussem Aouar a inscrit le deuxième but lyonnais pour sa première titularisation en Ligue 1. Résultat : 3-3.

Malgré son but avec Eupen (45e+2), le Sénégalais Mbaye Leye et son club se sont inclinés 3-2 face à Mouscron.

Dès la première période de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach, Pierre-Emerick Aubameyang s'est fendu d'un but (45e). Il a doublé la mise en seconde période (50e) pour inscrire sa septième réalisation en championnat avant de récidiver à la 63e minute.

