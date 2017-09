Cameroun: Maroua - L'appui du Mindef aux orphelins de militaires

Au Cameroun, le calme est revenu dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest après une… Plus »

Ce fut une cérémonie sobre mais émouvante. Une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du 4ème secteur militaire terrestre sis en face du rectorat de l'université de Maroua au quartier Domayo. Les ayants-droits des militaires tombés au front sont venus prendre solennellement les kits scolaires destinés aux orphelins. Il s'agit d'une gamme variée de cahiers, des stylos à billes de diverses couleurs, des crayons, des gommes, des traceuses et autres fournitures scolaires de première nécessité. Ces kits scolaires envoyés par le ministre délégué à la présidence de la république chargé de la Défense offerts aux orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur étaient solennellement remis en présence du sous-préfet du premier arrondissement de la ville de Maroua et d'un parterre de militaires.

