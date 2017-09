Tunisie: Le gouvernement renforce sa traque

Tunis s'engage, sans toutefois avancer de date, à ne plus imposer le test anal aux personnes poursuivies pour… Plus »

Le commerce parallèle ne paie ni impôts ni taxes ni Cnss et concurrence déloyalement les honnêtes producteurs et commerçants patentés, qu'il pousse vers la faillite. Sachant que les caïds de la contrebande, qui ne paient ni douane ni impôts, corrompent, sur leur passage, nos administrations publiques pour tenter d'y établir un Etat de non-droit à la merci de leur mafia. Cette gangrène à qui Youssef Chahed a déclaré la guerre.

L'importance que revêt la lutte contre le commerce parallèle et la contrebande n'échappe plus à personne. Car l'ampleur du phénomène et l'impunité dont il se targue ont fini par miner l'ensemble de l'économie nationale tout en se rendant responsable d'un terrible manque à gagner au niveau du Trésor public.

Wadii Rekik, arrêté à Sfax, cumule la contrebande de prêt-à-porter et de faux bijoux. Il est accusé d'évasion douanière et de contrebande.

Alors que trois nouvelles arrestations de grosses pointures de la contrebande et des affaires louches viennent d'intervenir, des opérations coup de poing ont été enregistrées au niveau des hôpitaux et des exploitations agricoles.

