Cameroun: Danse - Périple dans l'au-delà

Pour sa première création le 20 septembre dernier à Yaoundé, le danseur-chorégraphe Tchinatadi Ndjidda a convié le public du Goethe-Institut aux confins du monde matériel.

Un brin timide pour sa première création, devant ses « géniteurs ». Au final, Tchinatadi Ndjidda, lauréat du concours Goethe Découverte 2017 dans la catégorie « Performance », a eu droit à une standing-ovation. Les recettes d'une telle gratification du public reposent sur une sombre osmose mélodramatique. A la fois sonore, gestuelle et sensitive, « Au-delà de l'imagination » a impressionné de par sa structure créative. Une trame narrative déclinée sous le giron de la danse-performance. Une confluence de danse et de théâtralité d'une œuvre explorant les limites tangibles.

Le 20 septembre dernier, sur la scène au décor contrasté black and white dans un look androgyne, l'artiste examine l'Homme face à l'adversité quotidienne. Fracas, bastonnade, choquantes automutilations et douloureux mouvements chorégraphiques rythmés par des thèmes sonores foncés, sont les principaux éléments de sa recherche. Fidèle au jeu des contrastes entre le bien et le mal, du yin et du yang, il expose les thématiques de la souffrance, de la cruauté du genre humain, de la vie et de l'espoir. L'ode à ces puissantes entités (vie et espoir) dansée et déclamée, tire son énergie du vécu de son auteur. « En 2007, une longue période de maladie m'a plongé dans un coma de trois jours. « Je me suis retrouvé de l'autre côté entre la vie et la mort.

Mon spectacle est un résumé de ce que j'y ai vécu », souligne l'artiste. Dans cet état d'inconscience, il se souvient avoir aperçu les monts et vallées de l'« immatériel », qui lui ont alors inspiré la scène finale de sa représentation et un message porteur de positivité. En substance, la souffrance ne saurait constituer une entrave à l'épanouissement de l'Homme. Une communication sous-jacente au carnet de route d'une escapade de l'âme que Tchinatadi Ndjidda invite à revivre en octobre prochain. Ce sera dans le cadre du festival Corps é Gestes (du 17 au 24) à Yaoundé, Douala et Foumban.