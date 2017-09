Cameroun: Conflits sociaux - Prévenir vaut mieux

Au Cameroun, le calme est revenu dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest après une… Plus »

Tout en étant davantage disponibles pour faire face aux sollicitations professionnelles. Au cours de cette réunion de concertation, qui aura duré deux heures, les délégués ont présenté les actions menées. A Bamenda notamment. «Nous avons amélioré la qualité des services. Certes, il y a des contraintes avec la réduction du temps de travail à cause des villes mortes, mais, nous sommes décidés à redoubler d'efforts», confie Ibrahim Aliyou Mal, délégué régional du Travail et la Sécurité sociale pour le Nord-Ouest. Pour sa part, Firmin Bengala Mballa, le délégué du Sud, reconnaît : «Les tensions sociales ont baissé dans les grands chantiers. Elles coïncident d'ailleurs avec la fin des travaux. Toutefois, la concertation reste régulière».

Le 1er juin dernier, une rencontre similaire s'était déjà tenue. Parmi les objectifs visés, figurait la prescription de la présence effective de ces délégués régionaux dans les structures de leur territoire de compétence. Une proximité qui devait leur permettre d'éviter la naissance des conflits et surtout d'améliorer le climat social. Il leur avait également été demandé de mettre l'accent sur la concertation, le conseil et la conciliation dans les entreprises pour prévenir les conflits, qui sont de plus en plus nombreux. En outre, les délégués régionaux devaient s'assurer que les comités d'hygiène et de sécurité au travail sont fonctionnels.

Présents à Yaoundé pour participer à un séminaire de formation relatif aux problématiques actuelles de sécurité, les dix délégués régionaux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale étaient en séance de travail hier matin avec le chef de leur département ministériel, Grégoire Owona. Il était notamment question d'évaluer les plans d'action 2017 et de donner de nouvelles directives pour l'atteinte des résultats de l'exercice en cours.

