Guinée: Les citoyens de Donghol Dayebe réclament la tête du premier responsable du quartier

Déjà ces dernières 24 heures ,un document de cession signé du président du conseil de quartier est entrain de circuler ,document présentant Elhadj Alpha Oumar Barry à la fois comme cédant et comme autorité de validation puisque le document porte les signatures des cédants dont il est le représentant de l'autorité du quartier qu'il est et de celle de l'ancien maire de la commune urbaine Elhadj Amadou Thiam. Affaire à suivre.

Les arguments sont solides car il s'agit du danger que certains déchets constitueraient pour les animaux d'élevage, la pollution de l'environnement dont de cours d'eau qui ont nécessité beaucoup de soins et d'efforts et surtout à l'esthétique du quartier.

Le quartier a fourni déjà beaucoup d'espaces pour le bien de la cité rappellent- ils car une parcelle est prévue pour accueillir la construction d'un hôpital régional plus capacitif et moderne, un centre de formation et l'aménagement d'un cimetière mixte pour musulmans et chrétiens.

