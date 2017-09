Congo-Kinshasa: A l'ONU, Kabila se présente comme le seul garant de la sécurité de son pays

Un discours de grande maturité et de sérénité politique de la part d'un homme qui a la parfaite maîtrise des problèmes sécuritaires et de la situation générale du pays, c'est la réaction du porte-parole de la Majorité présidentielle Alain André Atundu.

Le secrétaire général Antonio Guterres le lui a rappelé lors de leur entretien bilatéral. Et ce n'était pas le seul. Joseph Kabila a aussi rencontré très discrètement le Premier ministre belge Charles Michel, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda et le président guinéen Alpha Condé.

Alors certes, l'Assemblée générale était très vide pour écouter le président congolais, mais son message, entre les lignes, a sûrement été reçu cinq sur cinq : c'est lui qui détient encore les clés du pouvoir et de son éventuelle succession. « J'affirme que le cap vers des élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé », a-t-il ajouté.

