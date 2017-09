Afrique: Deux jeunes garçons ghanéens invités au Caire par le Président Ahmad

Deux jeunes frères de 7 et 12 ans, Ekow Enti et Kwabena Enti, écolier à l'Ecole internationale du Ghana, à Accra, iront prochainement au Caire à l'invitation du Président Ahmad. Rendant visite à leur école, ce dernier a été très impressionné par les deux élèves qui ont organisé une grande collecte auprès d'écoliers de tenues de football et de chaussures pour les redistribuer aux plus démunis.

Beaucoup des camarades d'Ekow et de Kwabena ont été surpris d'apprendre que de nombreux gamins jouaient pieds nus et sans maillots appropriés. De très nombreux maillots, shorts et chaussures ont été redistribués.

« La visite du Président Ahmad, a déclaré Kwabena, nous a beaucoup surpris. Il nous a dit que lorsqu'il avait su ce que nous faisions, il avait décidé de faire quelque chose pour nous.

Nous, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aider ceux qui n'ont rien ». De nouvelles collectes vont être organisées dans les écoles.

Le Président Ahmad, en récompense à cette initiative pleine de générosité a invité les deux jeunes initiateurs de l'opération à venir visiter le siège de la CAF, au Caire. « Du fond de mon cœur, je vous félicite pour ce que vous faites pour les enfants de votre âge qui n'ont pas les moyens de s'équiper.

On attendrait ce genre d'initiative de gens plus âgés. Ce que vous faites est tout simplement génial. Peut-être pourrions-nous encourager un très vaste mouvement auprès de la jeunesse africaine », a déclaré Ahmad lors de sa visite à l'Ecole internationale du Ghana au cours de laquelle les deux frères Enti ont été honorés.