Ile Maurice: Yerrigadoogate - Bhadain réclame Rs 50 M à Husein Abdool Rahim

Il réfute les allégations portées contre lui.

Roshi Bhadain a servi une mise en demeure à Husein Abdool Rahim, Radio Plus, au Défi Plus et à Nawaz Noorbux, directeur de l'information de Radio Plus.

Le leader du Reform Party leur réclame Rs 50 millions.

C'est dans la soirée du samedi 23 septembre que l'ancien ministre a servi sa mise demeure à travers son représentant légal, Yash Balgobin.

Roshi Bhadain estime les propos, tenus par Husein Abdool Rahim sur les ondes de Radio Plus jeudi 21 septembre, diffamatoires.

Ce dernier a soutenu avoir été manipulé par l'ancien ministre et l'express.

Il demande à la rédaction de Radio Plus et du Défi Plus de lui présenter des excuses et un communiqué pour rétablir les faits.

Le candidat à la partielle au no 18 n'écarte pas des poursuites en Cour suprême.