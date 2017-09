Quatre militaires blessés, dont deux grièvement, des motos calcinées et des armes emportées, c'est le bilan de l'attaque perpétrée par des hommes armés dans la nuit du vendredi 22 septembre 2017 aux environs de 20h au poste de police de Mentao, à Djibo, province du Soum.

Le poste de police du site des refugiés maliens de Mentao, situé à une dizaine de kilomètres de Djibo, a été attaqué et incendié dans la nuit du vendredi 22 septembre 2017 aux environs de 20 heures par des hommes non encore identifiés, ce qui a causé d'énormes dégâts matériels.

Arrivés à motos, dont le nombre reste indéterminé, les assaillants ont pilonné le poste à l'aide de fusils d'assaut et emportés deux armes avant d'y mettre le feu.

Au moment de l'attaque, les policiers qui étaient en poste ont pu s'enfuir pour se mettre à l'abri. Selon des témoins, l'assaut a duré plus de deux heures. « Quand les tirs ont commencé, aux environs de 20 heures, on s'apprêtait à manger ; ma famille et moi on a abandonné nos plats pour se mettre à l'abri.

Les tirs étaient tellement nourris qu'on croyait que tout allait partir en fumée. De ma cachette, j'ai prié le bon Dieu que cela cesse, car c'est à cause des attaques que j'ai fui mon pays pour me refugier ici », affirme un témoin avant de poursuivre : « Les assaillants, après leur attaque, sont entrés dans le site en tirant en l'air et cela a traumatisé beaucoup de personnes.

Je ne souhaite plus revivre cette situation qui a vraiment choqué mes enfants et je vais rentrer dans mon pays, même si le climat n'y est pas apaisé », a-t-il ajouté.

Une autre source dépitée par la réaction tardive des forces de défense et de sécurité témoigne : «Presque toute la nuit, nous étions à la merci de ces hommes armés qui ont fait le tour en tirant. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, car ils ne s'intéressaient pas à la population. »

Alertées, c'est aux environs de 6 heures du matin que les forces de défense et de sécurité qui se rendaient sur les lieux de l'attaque ont sauté sur une mine artisanale à Wouro-Saba, à quelques encablures de la ville. Bilan : quatre blessés, dont deux graves. Le ratissage qui a continué toute la journée est resté infructueux.