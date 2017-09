Burkina Faso: Regain d'attaques terroristes - Le CDP veut anéantir le serpent à plusieurs têtes

Le Congrès pour la démocratie et le progrès, pour sa part, a nié toute responsabilité dans la recrudescence des attaques terroristes et dit vouloir au contraire apporter sa contribution afin que le pays soit débarrassé de l'hydre terroriste.

Le choix de cette localité n'est pas fortuit car il s'agissait, selon la députée Maïmouna Sawadogo/Ouédraogo, de réaffirmer leur attachement à l'enfant terrible de Ziniaré et d'encourager les militantes et militants à la base afin qu'ils maintiennent allumé le flambeau du parti.

L'assertion est d'Alfred Sanou, président du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Il a tenu ces propos en marge des deuxièmes journées parlementaires du groupe parlementaire CDP dans la province natale du fondateur du « parti de l'épi et de la daba », Blaise Compaoré.

«Il y a quelques années, lorsqu'on parlait de terrorisme, cela se passait loin de nos frontières et nos populations avaient du mal à cerner le phénomène. Aujourd'hui, la réalité nous a rattrapés et nous la vivons au quotidien.»

Une manière pour Alfred Sanou, président dudit groupe, et ses pairs de chercher les moyens d'enrayer les effets de l'hydre terroriste ou, à tout le moins, de les réduire considérablement et d'accélérer ainsi la marche du peuple burkinabè vers le progrès et le développement.

Les deuxièmes journées parlementaires du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) se sont tenues du 22 au 23 septembre 2017 dans la province de l'Oubritenga, à Ziniaré. Les députés de l'ancien parti au pouvoir ont, à cette occasion, réfléchi sur leur contribution à la lutte contre le fondamentalisme islamiste et le terrorisme violent.

