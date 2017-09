Tunisie/Egypte: L'attaquant égyptien Maraï qualifie l'Etoile du Sahel

Tunis s'engage, sans toutefois avancer de date, à ne plus imposer le test anal aux personnes poursuivies pour… Plus »

Après un nul à Sousse (0-0), les Tunisiens avaient déjoué les pronostics en allant gagner au Caire le titre et la Coupe (3-1). Les « King of Africa » ou Diables Rouges ont déjà payé pour savoir.

Si les Tunisiens ont dominé leurs adversaires, cette domination n'a pas été absolue. Si les statistiques générales sont favorables aux joueurs de Sousse, on notera qu'il y a eu huit tirs de chaque côté, plus précis chez les locaux.

C'est lui qui a marqué les deux buts des Etoilés aux 14e et 47e minutes. Deux buts intervenus à des moments importants, dans le premier quart d'heure et au tout début de la deuxième période.

L'Etoile du Sahel a rejoint dimanche soir les trois autres demi-finalistes de la Ligue des champions Total en s'imposant, chez elle à Sousse, devant les Libyens d'Al Ahli Tripoli. Après Al Ahly du Caire, l'USM Alger et le Wydad Athletic Club, l'ESS est donc le quatrième représentant du football du Nord à intégrer le carré d'as.

