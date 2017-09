Sénégal/Kenya: Le CHAN 2018 retiré au Kenya

Il comprend entre autres personnalités, Isha Johansen, la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, la Burundaise Lydia Nsekere, membre du Conseil de la FIFA et la Marocaine Nawal Al Moutawakel, ancienne ministre des sports de son pays et membre du Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

"Le format et le calendrier des éliminatoires ont été approuvés et le tirage au sort effectué. Une première mission d'inspection doit être conduite au Ghana avant fin 2017", selon le Comité exécutif.

Au sujet de la CAN 2019 prévue au Cameroun, une réunion du Comité d'organisation de la CAN aura lieu sous peu pour édicter les termes de référence au cabinet d'audit devant faire la visite d'inspection.

