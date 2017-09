Libye: L'armée américaine mène six frappes de précision contre le groupe EI

Mais ceux-ci, profitant de l'instabilité politique du pays, étaient en train de revenir. « Si on ne s'en occupait pas, cela aurait permis à cette organisation terroriste violente de fomenter des attentats contre l'Amérique, nos alliés et les intérêts américains dans le monde », explique l'Africom.

Le commandement américain pour l'Afrique, Africom, a indiqué que le camp servait de base aux jihadistes pour lancer des opérations, en Libye et à l'extérieur, et pour stocker des armes.

L'armée américaine a mené vendredi 22 septembre six frappes de précision en Libye visant le groupe Etat islamique. Cette intervention est une première pour l'administration Trump. Le président américain a donné son feu vert la semaine dernière, et vendredi des drones ont bombardé un camp de l'EI à 240km environ au sud-est de Syrte, tuant 17 combattants

