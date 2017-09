Ile Maurice: Miss Mauritius & Mr World Mauritius - «Celles qui ont quitté Miss Mauritius auraient dû être encore plus courageuses»

interview

Pensiez-vous devenir Miss Mauritius et Mr World Mauritius respectivement ?

Anne Murielle Ravina (A.M.R) : Je ne m'y attendais pas. Mais comme j'ai déjà participé à des concours de beauté dans le passé et que je me suis donné les moyens de réussir, j'avais confiance en mes capacités. Beaucoup de personnes me disaient que j'allais remporter la couronne.

Mais on ne peut pas être sûr à 100 % car tout se joue à la fin, notamment avec les questions. D'ailleurs, lors de ma première participation au concours de Miss Mauritius en 2012, je n'avais pas pu y répondre. C'était donc aussi l'occasion pour moi d'apprendre de mes erreurs du passé et de ne pas les répéter.

Olivier Alexandre Renaud Curpanen (O.A.R.C) : Je m'attendais à remporter ce titre. Il est vrai que j'avais le trac au départ. Mais le fait d'avoir été élu Monsieur Élégance m'a permis d'avoir confiance en moi. Sans compter l'entretien après le Beach Beauty Award. Cela m'a mis à l'aise et plus en confiance.

Qu'est-ce que cela vous fait de porter ce titre ?

A.M.R : C'est surtout une satisfaction personnelle. Ce qui me rend heureuse, c'est le fait que les gens en sont fiers, surtout à Rodrigues. D'ailleurs, à travers ce concours, j'ai beaucoup appris sur la culture de nos deux îles. Cela va m'aider à représenter la belle république de Maurice lors du concours Miss World.

O.A.R.C : Je suis très content et fier. Mais je reste humble. Je vais améliorer certaines choses chez moi. Je vais surtout m'attarder sur ma façon de parler en public, afin de me préparer pour le concours Mr World, prévu en 2018.

Quels sont vos plans en tant que détenteur du titre Miss Mauritius et Mr World Mauritius ?

A.M.R : Je serai l'ambassadrice de la république de Maurice dans son ensemble. Je pense également à aider les enfants dans leur éducation, en me concentrant sur le côté non-académique. Être un modèle pour les autres et aider les jeunes filles rejetées font aussi partie de mes objectifs. Et je vais aussi travailler sur un projet que je présenterai au concours de Miss World.

O.A.R.C : Je compte apporter ma contribution dans le combat contre la drogue. Je veux aider à prévenir les jeunes de ce fléau. Et ce, en leur encourageant à faire du sport et en leur montrant que c'est encore mieux que de consommer de la drogue.

De nombreuses personnes sont d'avis que le concours Miss Mauritius n'aurait pas dû avoir lieu après la démission de cinq candidates. Votre avis ?

A.M.R : C'est navrant, mais nous respectons leur décision. Cela aurait été d'autant plus triste si l'organisation avait décidé d'annuler le concours. Il y a bien une raison pour que nous, les sept autres candidates, soyons restées. Au départ, nous ne savions pas ce que nous devions faire. Nous étions dans le flou. Je dis un grand bravo aux filles d'avoir fait la force de l'une et l'autre.

O.A.R.C : Quand on participe à un concours de cette envergure, on ne doit avoir qu'un objectif : donner le meilleur de nous-même. Les sept candidates qui sont restées ont travaillé très dur. Je ne dis pas que les cinq autres filles n'avaient pas le potentiel. Mais elles auraient dû être encore plus courageuses. Mme Primerose Obeegadoo a choisi d'aller de l'avant avec le concours malgré tout. C'est très bien. Elle n'a pas pénalisé les sept autres finalistes.

Bio express

Nom : Anne Murielle Ravina

Age : 22 ans

Occupation : agent administratif dans le privé

Originaire de : Pointe-Canon, Rodrigues

Nom : Olivier Alexandre Renaud Curpanen

Age : 20 ans

Occupation : étudiant en 2e année à l'université de Maurice. Il prépare une licence de «Joint Humanities»

Originaire de : Grand-Gaube