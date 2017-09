Ile Maurice: Ces «gentlemen» qui insultent des femmes

«Li pa pé travay ta p****.» Une phrase prononcée par un Premier ministre à l'une des membres de son parti. On parle bien évidemment de l'épisode des micros défectueux qui implique Navin Ramgoolam et Nita Deerpalsing. Celle-ci était, par ailleurs, la première à dé- fendre son leader à la suite de cet incident, insistant, en vain, que l'ancien Premier ministre ne faisait pas référence à elle ou encore qu'il avait dit «ce p***** de micro ne marche pas».

«Ou enn azan Ramgoolam», «Kifer ou fermal koumsa»,«Ferm ou labouss», «ou pa kontan ou alé» ou encore «Ou al get Navin Ramgoolam ou gagn ou satisfaksion». Florilège d'insultes servies par Showkutally Soodhun le mercredi 13 septembre lors d'un atelier à Quatre-Bornes, destinés aux habitants des maisons de la National Housing Development Company. Sa cible ? Une dame, Nirmala Maruthamuthu, qui avait osé dire au ministre qu'il était «out of subject» alors qu'il lançait des invectives contre l'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam.

«Enn fam zournalis li ékrir ki Ravi Rutnah enn aboyeur de service. Eski linn get so figir dan enn mirwar. Sa fémel ki pa vo enn fémel lisien-la.» Ces propos du député ML lors d'un congrès du Muvman libérater, à Tréfles le 19 septembre, ont suscité la colère du corps journalistique et de la population en général. Même le Premier ministre l'a sommé de s'excuser. Il a, certes, retiré ses propos, mais n'a pas présenté d'excuse à la journaliste. Pourtant, celle-ci n'a jamais traité Ravi Rutnah d'aboyeur dans un quelconque article.

