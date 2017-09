Congo-Kinshasa: Des bravades

Le troisième aspect, non le moindre, c'est l'éducation des enfants et le retour des milliers des refugiés congolais se trouvant en Angola. Quelle politique mettre en place pour favoriser, à l'instar d'autres provinces, l'émergence d'une élite kasaïenne, qui ne manque pas d'atouts.

D'ailleurs, cet avis, certains cadres à l'opposition ne manquent de le soutenir, eux qui ne sont pas non plus exclus. Tout compte fait, que les auteurs soient au pouvoir ou en dehors, la justice doit faire son travail. Seulement, ce qu'il faut éviter, c'est la chasse à la sorcière ou tout simplement les dénonciations calomnieuses, pour mettre hors course les concurrents politiques. Là, c'est le premier aspect. Le second, en ce qu'il doit permettre à l'espace Grand Kasaï de décoller pour son développement, c'est la réalisation des grands projets d'investissements. Par le passé, il y a eu des promesses, sans lendemain. Construction du barrage hydroélectrique de Katende, relance des activités de la Miba, pour ne citer que ceux-là.

Et, en plénière, les délégués venus de cinq provinces, Kasaï central, Kasaï, Kasaï oriental, Lomami et Sankuru ainsi que ceux en provenance de Kinshasa, ont adopté une série de recommandations. Comment seront-elles mises en œuvre, ces recommandations ? C'est là qu'il convient de soutenir que le dur reste à faire. D'abord, de l'idée de mettre en branle les instances judiciaires, pour faire comparaître, par devant elles, les auteurs supposés de ces actes ignobles survenus dans l'espace Grand Kasaï. Où sont-ils ces auteurs ? Est-ce parmi les délégués ayant assisté à ces assises ?

Il a tracé les contours de la situation de son pays. Les faits qui y sont survenus, ce qui a été envisagé, les défis qui reste à relever. L'organisation des élections au cœur de tout, nécessitant des efforts financiers, logistiques, sécuritaires et normatifs. Mais aussi la situation du Grand Kasaï, où la clé a été mise sous le paillasson. L'intérêt, circonscrit, les délégués à ce forum de Kananga sur la paix, réconciliation et développement dans l'espace Grand Kasaï, tenu du 19 au 20 septembre 2017, ont regagné chacun son fief respectif.

