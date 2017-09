Guinée: Violence à Boké - Le RPG qualifie de « barbares » les auteurs de l'incendie de son siège

Pour finir le parti réaffirme son soutien au président de la République : «nul n'a le monopole de la violence en tout état de cause le RPG Arc-en-ciel réaffirme sa détermination à défendre et à préserver les acquits démocratiques obtenus par notre peuple de Guinée au prix des lourdes sacrifices».

C'est ici le lieu pour nous de les mettre en garde et prendre à témoin l'opinion politique nationale et internationale sur les fâcheuses conséquences incalculables et imprévisibles de leurs actes. Nous leurs rappelons que jamais la violence et la rue ne permettront à quelqu'un et qui que ce soit d'accéder au pouvoir en Guinée».

Poursuivant le parti soutien que: « rien ne saurait justifier les violences inqualifiables qui ont occasionné la perte en vie humaine et d'énormes dégâts matériels sur des biens publics et privés.

Dans cette déclaration le RPG explique que le président de la République a trouvé la ville de Boké dans une situation déplorable: «Depuis quelques jours la ville de Boké et certains Zones minières environnantes sont plongées dans une violence, sous prétexte qu'ils manquent du courant électrique et d'eau potable.

