Afrique du Nord: Le Forum Afrique-Monde arabe-France , un moment de réflexion pour décrypter les défis et dynamiser les partenariats

Plus de 400 chefs d'entreprises, dirigeants d'organisations économiques et représentants de gouvernements, venus de France, de plusieurs pays arabes et d'Afrique ont pris part à ce forum, organisé en partenariat avec de nombreuses institutions représentant les trois continents et qui vient clore une série de manifestations consacrées à l'Afrique par l'IMA, qui fête ce mois son 30ème anniversaire.

Dans son intervention dans le cadre du deuxième Panel, Karim Lotfi Senhadji, directeur général de l'OCP Africa, a indiqué que le fermier africain est au centre de la stratégie de l'Office qui s'engage à lui apporter l'aide nécessaire et à lui transmettre les bonnes pratiques, insistant à propos sur l'importance de la formation et de l'information.

Cet élément, a-t-il dit, «est fondamental pour ancrer chez tout partenaire économique mais aussi chez tous les Marocains en général que l'Afrique est notre terrain d'exercice naturel, non pas dans un esprit conquérant mais dans un esprit de partage de talents, de partage de compétences et de partage de richesses».

S'agissant du Maroc, M. Touimi a souligné, dans une déclaration à la MAP, que «nous avons un alignement stratégique entre public et privé, porté par la plus haute autorité du pays, SM le Roi Mohammed VI ».

Intervenant dans ce cadre, Brahim Benjelloun Touimi, administrateur directeur général de BMCE-Bank a plaidé pour une «approche holistique», puisqu'il s'agit, selon lui, de donner « un supplément d'âme et du sens aux financements». «Il faut garder à l'esprit que tout financement requiert l'introduction de critères environnementaux, économiques et sociaux », a-t-il insisté, soulignant qu'il était primordial d'identifier tout aussi bien les impacts négatifs que ceux positifs.

Les intervenants dans le cadre du premier panel, se sont notamment intéressés à l'équilibre entre financements publics et ceux privés, rappelant dans la foulée que la plus grande partie des investissements en Afrique sont d'abord le fait d'entreprises africaines. Les financements étrangers sont mineurs en Afrique, ont-ils fait-remarquer.

Les travaux de ce forum, qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, se sont répartis en plusieurs panels dont les deux premiers ont été consacrés, dans la matinée, aux thèmes « Financement et Investissement » et « l'agro-industrie, voie royale vers le développement de l'Afrique ».

Le président du groupe Banque islamique du développement, Dr Banda Hajjar, la représentante résidente du groupe Banque africaine de développement, Yacine Fal, le directeur général de l'Agence française de développement, Rémy Rioux, se sont penchés en particulier sur les moyens permettant de relever les défis auxquels fait face l'Afrique en matière d'investissements, d'industrialisation et de développement ainsi que sur la manière de renforcer et de dynamiser les partenariats gagnant-gagnant.

Ce forum, organisé par l'Institut du monde arabe (IMA) dans le cadre de ses rencontres économiques annuelles, se veut «un moment privilégié de réflexion et d'échanges», a assuré dès l'ouverture de ce forum, Jack Lang, président de cet Institut, en se réjouissant de la qualité des intervenants et leur contribution substantielle à l'enrichissement des débats sur la thématique à l'ordre du jour.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.