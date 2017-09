Afrique du Sud/Burkina Faso: Liste de Duarte pour Afrique du Sud # Burkina Faso - Des choix forts pour un combat

Pour Paulo Duarte, ses erreurs lors du match retour contre le Sénégal auront été de trop et Malo est aujourd'hui puni et se retrouve dans le lot des pré- convoqués.

Le capitaine Charles Kaboré qui a purgé sa peine lors du match retour contre le Sénégal y figure aux cotés des habituels présents tels Hervé Kouakou Koffi, Bakary Koné, Bertrand et Alain Traoré, Aristide Bancé et Préjuce Nakoulma pour ne citer qu'eux. Un joueur apparaît pour la première fois dans cette liste, il s'agit de Mohamed Gnontcha Koné de Lokomotiv Tachkent (Ouzbékistan).

Pour revenir sur le vif du sujet, Paulo Duarte a convoqué 24 joueurs, plus un qui intègrera le groupe des sélectionnés dans deux jours. Il n'y a pas de surprise notable dans cette liste. Tous les cadres, à l'exception de Abdou Razack Traoré (blessure), de Issoufou Dayo (suspension) et de Jonathan Pitroipa (sans club), répondent tous à l'appel.

"Elle serait sortie avant notre double confrontation face au Sénégal qu'on aurait changé notre façon de jouer pour prendre plus de points que notre adversaire et conforter notre position de leader. Mais cette décision est tombée juste après notre match alors que nous avions calculé pour rester toujours devant le Sénégal”, a commenté le technicien portugais.

