Burkina Faso: Longue et difficile bataille

Les populations sahéliennes qui vivent aujourd'hui la peur au ventre, du fait des enlèvements, attaques et assassinats presque quotidiens, ont un rôle à jouer dans cette lutte. Savoir juste donner l'information utile à ceux qui assurent leur sécurité, voilà ce qui leur est demandé. C'est aussi aux FDS de trouver les voies et moyens de restaurer la confiance au sein des populations.

En attendant que des personnes avisées trouvent des réponses à ces questions, nous restons convaincus, au regard de la situation qui prévaut, que cette guerre contre les agresseurs sera longue et difficile. Nous n'avons cependant pas le droit d'abdiquer. Tout Burkinabè épris de paix et soucieux de l'intégrité territoriale doit se sentir concerné.

Si des réfugiés du camp ou des usagers de la route ont vu l'opération d'enfouissement de l'explosif, pourquoi n'ont-ils pas alerté les Forces de défense et de sécurité (FDS)? Quelque chose ne tourne pas rond dans cette partie du pays. Il y a une complicité qui complique la lutte contre «les hommes armés non encore identifiés ».

Quant au poste de police, il a été incendié. Deux motos calcinées, de même que la bureautique, une autre moto et des effets d'habillement emportés. La situation devient intenable au Sahel et précisement dans la province du Soum.

