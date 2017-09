Burkina Faso: Promotion agro-sylvo-pastorale - L'exécutif encourage les efforts du Larlé Naaba Tigré

Le gouvernement, les responsables des représentations et missions diplomatiques au Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers ont visité la ferme agro-pastorale et forestière «Burkina Sompagnimdi des origines» du Larlé Naaba Tigré, le samedi 23 septembre 2017, située à Dapélogo à la sortie Nord-Est de Ouagadougou.

L'exécutif burkinabè veut apporter son soutien aux acteurs du développement rural. C'est cet esprit qui a prévalu à la visite du gouvernement, des diplomates et des partenaires au développement dans l'exploitation du Larlé Naaba Tigré, le 23 septembre 2017 à Dapélogo.

En effet, la mission a permis aux visiteurs de découvrir l'étendue de la ferme de l'agrobusinesman. La délégation a sillonné l'ensemble des installations du site pour toucher du doigt les réalisations.

Du compartiment de séchage des feuilles de moringa aux bassins piscicoles en passant par les aménagements pour l'élevage des ovins, bovins, de la volaille et les champs de mung bean, de maïs, de jatropha, etc.

A la fin de la visite guidée, les visiteurs ont positivement apprécié la richesse et la variété des spéculations produites sur les 132 hectares que compte le site. Très satisfait, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, a rappelé aux producteurs burkinabè que « la terre ne ment pas ».

Les clés d'une autosuffisance alimentaire

Pour lui, la ferme du Larlé Naaba est le témoignage que le Burkina Faso peut relever le défi de la sécurité alimentaire, pour peu que les agriculteurs s'engagent au respect des techniques agricoles modernes et à l'usage des fertilisants de qualité. «Le promoteur est l'exemple du bonheur que la terre peut apporter à l'humanité«, a dit le ministre Ouédraogo.

Pour le ministre, l'engagement du chef coutumier en faveur du monde rural, de la protection de l'environnement, de l'amélioration de la résilience agricole et du développement agrosylvopastoral et forestier, entre en droite ligne des objectifs visés par le Plan national de développement économique et social (PNDES).

«C'est un producteur modèle dont les innovations vont assurer une souveraineté alimentaire au pays et garantir le développement à la base«, a reconnu le premier responsable de l'agriculture. De ce fait, Jacob Ouédraogo a rassuré au promoteur, du soutien du gouvernement dans sa mission de vulgarisation des techniques agricoles.

La fabrication de l'engrais liquide d'origine américaine, du compost de 21 jours ainsi que l'utilisation de la méthode française Système rizicole intensif (SRI) sont entre autres techniques que le ministre a salué chez le président de l'association Belwet.

Du côté des partenaires au développement, l'ambassadeur en chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Jean Lamy, c'est une visite «impressionnante«.

Appréciant le travail fait, il a indiqué que le Larlé Naaba est un homme d'initiatives, de conviction et d'innovations. Des valeurs qui, à en croire le diplomate, consolident les relations bilatérales et aident à l‘épanouissement des peuples africains.

«Nous sommes admiratif de votre leadership et en cela, nous verrons dans quelle mesure nous pourrons accompagner vos actions sur le terrain«, a adressé Jean Lamy au Larlé Naaba. Du côté de l'agrobusinessman, c'est une fierté de voir son travail apprécié au plus haut niveau de l'appareil étatique.

Ainsi, il dit être prêt à redoubler d'effort dans la restauration des sols incultes et la promotion du mung bean pour vaincre la famine au pays.

«Je vais continuer à me battre pour l'autosuffisance alimentaire et le développement du secteur rural. Mais pour cela, l'accompagnement des partenaires et du gouvernement est nécessaire, car la lance a beau être longue, il faut bien la tenir quelque part« a dit le coutumier.