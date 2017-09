Burkina Faso: Gendarmerie nationale - 739 MDL prêts à aller au charbon

Avant de conclure ses propos en ces termes : « Contentez-vous de votre solde, gagnez votre pain à la sueur de votre front, et cela, afin de préserver votre dignité et votre honneur, qui du reste, ne sont pas monnayables»

« Vous devez incarner à tout moment, la discipline, l'intégrité et la loyauté, pour mériter davantage, la confiance de vos chefs, celle de la population, et de vos frères d'armes militaires et paramilitaires », a-t-il lancé.

Paul Kaba Thiéba a félicité les jeunes gendarmes, pour les efforts qu'ils ont accomplis pendant les deux années de formation, et les sacrifices physiques et psychologiques qu'ils ont consentis.

Il a donc souhaité voir le plutôt possible, la construction et l'équipement de l'école sur son nouveau site, à Logofourousso, localité située à 15 km de Bobo-Dioulasso, sur l'axe Bobo-Dioulasso-Orodara.

Le commandant de l'ENSOG, a soumis quelques doléances au chef du gouvernement. Les infrastructures et l'équipement de l'école, a-t-il signalé, ne répondent plus aux exigences d'une formation adaptée aux réalités sécuritaires de l'époque, marquées par des attaques terroristes.

