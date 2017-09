Burkina Faso: Réduction des inégalités en Afrique subsaharienne - Le pays parmi les meilleurs...

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a publié le rapport d'une étude sur les inégalités de revenus en Afrique subsaharienne, le jeudi 21 septembre 2017, en marge de la 72e Assemblée générale de l'ONU. Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a participé au panel de lancement du rapport.

Le Burkina Faso fait partie des pays qui ont réussi à réduire de manière spectaculaire les inégalités au sein de la population. C'est un rapport intitulé «Inégalités de revenus en Afrique subsaharienne : tendances divergentes, déterminants et conséquences», publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui le dit. Il ressort que les inégalités au pays des Hommes intègres ont baissé de 48,1% à 35% ces 15 dernières années. Le président Roch Marc Christian Kaboré s'est félicité de ces tendances prometteuses. Aussi, a-t-il promis de poursuivre les efforts pour l'avènement d'une société plus juste et plus solidaire, où personne n'est exclue de la jouissance des fruits de la croissance et du développement.

«C'est l'engagement que j'ai pris avec le peuple burkinabè et je suis déterminé à tenir», a-t-il déclaré. Il a noté la pertinence de l'étude et le choix du champ, notamment l'Afrique subsaharienne qui abrite la plupart des pays les moins avancés. «La pauvreté, dont les femmes et les enfants sont les principales victimes, surtout en milieu rural, est exacerbée par des pesanteurs socioculturelles et l'effritement de l'esprit de solidarité, contribuant à amplifier les écarts et les inégalités de tout genre», a analysé M. Kaboré.

L'étude a recensé trois déterminants principaux à la persistance des inégalités en Afrique. Il s'agit, en premier lieu, de la structure fortement dualiste de beaucoup d'économies nationales. Ensuite, il été relevé la forte concentration du capital physique et des actifs, notamment productifs, autour des zones urbaines, au détriment des zones rurales et périphériques. Enfin, le rôle distributif encore très limité des politiques budgétaires et fiscales, marqué par une faiblesse des politiques de protection sociale ciblée en faveur des groupes vulnérables et marginalisés, et plus singulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé, a été pointé du doigt.

Pour lever ces contraintes, a proposé le Président Kaboré, il faut travailler à lever les entraves à la pleine jouissance par les femmes et les jeunes filles de leurs droits, en particulier le droit à l'éducation, à la santé, à la formation professionnelle et des emplois à même d'assurer leur autonomisation. Il a également recommandé la création, au profit des populations des zones rurales, des conditions optimales de production, en favorisant l'accès aux sources de financement et en optimisant l'exploitation des opportunités offertes par les progrès de la technologie. Il a, par ailleurs, demandé une rémunération adéquate des produits de celles-ci.