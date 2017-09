Burkina Faso: Décentralisation - Des réflexions à l'appui-conseil aux collectivités territoriales

Le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), a organisé du 19 au 21 septembre 2017 à Kaya, la 7e rencontre annuelle de la Commission technique interministérielle (CTI) et des Commissions techniques régionales (CTR).

«Appui- conseil aux collectivités territoriales par la CTI et les CTR : état des lieux et perspectives». C'est sous ce thème que le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) a organisé du 19 au 21 septembre 2017 à Kaya, la 7e rencontre de la Commission technique interministérielle (CTI) et des Commissions techniques régionales (CTR). Pour cette 7e rencontre de la CTI et des CTR, les participants sont venus de sept régions administratives du Burkina Faso.

L'objectif principal recherché de la tenue de cette rencontre est de proposer des actions en vue d'apporter l'appui- conseil nécessaire aux collectivités territoriales et notamment aux nouveaux exécutifs locaux qui ont été installés. Cette rencontre est également l'occasion pour les membres des deux commissions d'harmoniser leurs points de vue sur l'application de la réglementation budgétaire et financière des collectivités territoriales.

Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre, ce cadre est très important pour les collectivités territoriales du Burkina Faso. A l'en croire, il y a des comités qui sont chargés d'examiner les budgets chaque année au niveau de ces collectivités.

«Nous avons besoin de faire le point chaque fois et cette rencontre est la 7e du genre qui va permettre de faire le point sur le travail des comités interministériels tant au niveau des communes qu'au niveau des régions et de voir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, de voir s'il y a des possibilités de solutionnement afin de rendre les collectivités territoriales aptes à répondre aux besoins de développement de la base», a-t-il indiqué. Aux dires du ministre Siméon Sawadogo, le budget est un élément technique qui traduit le besoin de développement.

Plusieurs communications au menu des échanges

«Le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation et le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement sont les tutelles administratives et financières des collectivités. Nous avons le devoir de travailler à ce que les budgets qui sont confectionnés par ces collectivités puissent se faire non seulement dans les règles de l'art au niveau technique mais également s'orienter vers le développement des collectivités à travers le fonctionnement et les investissements que les collectivités pourront faire, eu égard aux financements qu'elles peuvent obtenir par leurs recettes propres ou par les subventions », a-t-il soutenu. Le maire de la commune de Kaya, Boukaré Ouédraogo, s'est réjoui de la tenue de cette 7e rencontre des acteurs de la CTI et des CTR.

Pour ce faire, il a salué cette «rencontre qui se veut un cadre propice de partage d'expériences et de connaissances». Durant les trois jours de travaux, plusieurs communications ont été développées au profit des participants. Il s' est agi entre autres, du «Rôle de la CTI et des CTR en matière d'appui-conseil aux collectivités territoriales», du «Fonds minier de développement local et la taxe superficiaire», des «Implications financières de la loi régissant la fonction publique territoriale», du «Projet de nouveau régime financier», des «Modes d'intervention du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales».

Les participants ont également échangé sur les difficultés rencontrées par les commissions dans l'accompagnement des collectivités ainsi que celles liées à l'élaboration, l'examen et l'exécution des budgets des collectivités territoriales