Burkina Faso: Détention de Djibrill Bassolé - Les jeunes de la NAFA exigent une libération...

Venu soutenir les jeunes dans leur démarche, le président par intérim de la NAFA, Mamadou Dicko, a indiqué que Djibrill Bassolé est un prisonnier politique. Se référant aussi à l'avis du comité des droits de l'homme de l'ONU, il a affirmé : « Lorsque des juridictions supranationales prennent des décisions, nous sommes tenus de les respecter », avant d'ajouter plus loin : « On doit tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation. La justice est différente de la rue. Ce n'est pas tout le temps que la majorité peut avoir raison». Pour le président Dicko, la jeunesse de la NAFA se mobilise parce que M. Bassolé est leur idole, leur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il a jugé incompressible l'incarcération de l'ancien représentant de l'ONU pour le Soudan.

Ils ont demandé au chef de l'Etat de faire observer le principe de l'indépendance de la justice, de proscrire les juridictions d'exception, de mettre fin à la manipulation de la justice et de garantir un traitement diligent des dossiers judiciaires sur la base de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Selon le porte-parole des « mécontents » de la NAFA, la corruption gangrène le sommet de l'Etat. Avec insistance, il a invité le Président Kaboré à entreprendre des actions « fortes » de lutte contre ce fléau et de dépolitiser l'administration publique. Les jeunes de la NAFA ont aussi souhaité qu'il y ait plus de transparence dans la chaîne des commandes publiques.

« Le général Djibrill Bassolé est victime d'obscures manœuvres politiciennes aux antipodes de l'éthique démocratique », a-t-il dénoncé. C'est pourquoi, il a fait savoir que la jeunesse militante de la NAFA, section du Kadiogo, ne peut plus rester silencieuse face à cette situation. Leur boussole, l'avis qu'avait émis le groupe de contact des Nations unies le 30 juin 2017, jugeant arbitraire la détention du premier général de la gendarmerie nationale burkinabè et exigeant sa libération.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.