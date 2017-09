Ile Maurice: Conditions de travail - Les Bangladais pas les seuls à plaindre

Ces ouvriers étrangers ne resteront pas dans leurs dortoirs à se tourner le pouce. Certains choisissent de «disparaitre». «Au fur et à mesure, ils ont appris à connaître Maurice et à identifier des endroits où ils peuvent se cacher. Bien sûr, ils essaient de décrocher un meilleur travail avant de disparaître», affirme-t-il.

Pour sa part, Atma Shanto affirme que les ouvriers d'autres nationalités font preuve de plus de discrétion, par peur d'être déportés sans la possibilité de revenir. «Du coup, certains acceptent leur sort. Par contre, les ouvriers bangladais sont plus combatifs», ajoute-t-il. Comment expliquer cela ? «La majorité d'entre eux sont issus de Dhaka, un endroit très pauvre. Maurice leur a été présenté ecomme un eldorado. Ils ont contracté des emprunts pour venir travailler chez nous», affirme le syndicaliste.

Les Bangladais sont plus nombreux parmi la masse de travailleurs étrangers. Ce qui explique qu'on entend surtout parler de leurs problèmes, conviennent les deux hommes. Faizal Ally Beegun précise qu'il se pourrait que certaines entreprises soient à l'écoute des doléances de leurs employés et s'empressent d'y remédier. Ainsi ces cas ne font pas grand bruit.

La main-d'œuvre étrangère provient principalement d'Inde, de Chine, de Madagascar, du Népal, du Sri Lanka et du Bangladesh. Cependant on entend surtout parler des Bangladais dans les médias. Doit-on déduire que ceux issus d'autres pays sont mieux lotis ? Non, affirment Faisal Ally Beegun et Atma Shanto, qui défendent la cause de cette catégorie d'ouvriers. Selon les deux syndicalistes, peu importe leurs origines ou encore les secteurs dans lesquels ils sont employés, ils sont tous sujets à ces problèmes.

