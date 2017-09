Burkina Faso: Audiences du Président Roch à New York - Terrorisme et genre au menu

L'agenda du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans l'après-midi du jeudi 21 septembre 2017, à New York, a enregistré une série d'audiences, notamment avec la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite , Adel ben Ahmed al-Joubeir et la directrice Genre et Société civile de la Banque africaine de développement, Vanessa Moungar.

L'Organisation internationale de la francophonie (OIF) travaille pour une mobilisation internationale sans faille en faveur de la force multinationale de la lutte contre le terrorisme du G5 Sahel. L'information est de la Secrétaire générale de l'organisation Michaëlle Jean, qui a dit l'avoir partagée avec le chef de l'Etat burkinabè, dont le pays fait partie du groupe, avec le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Les deux personnalités se sont rencontrées, le 21 septembre 2017, à New York, en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies. Pour la SG de la Francophonie, il est urgent de rassembler les moyens techniques et financiers au profit du G5 Sahel pour lui permettre de combattre efficacement le terrorisme dans la zone. «Il faut que la Communauté internationale comprenne que la mise en œuvre opérationnelle de cette force n'est pas seulement pour la sécurité des pays du G5 Sahel, ou encore d'une sous-région ou d'un continent, c'est un enjeu de sécurité mondiale», a-t-elle indiqué.

Le Burkina Faso peut aussi compter sur l'accompagnement du Royaume d'Arabie Saoudite dans la lutte contre le terrorisme et le développement économique en général. C'est le message principal dont était porteur le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel ben Ahmed al-Joubeir, que Roch Marc Christian Kaboré a également reçu. «Nous avons des relations historiques de coopération bilatérale dans divers domaines», a rappelé al-Joubeir, précisant avoir eu des «échanges très fructueux» avec son interlocuteur.

Avant de recevoir le ministre saoudien, le Président Kaboré a parlé de la contribution des femmes et des organisations de la société civile au développement, avec la directrice Genre et Société civile de la Banque africaine de développement, Vanessa Moungar. Elle a affirmé être venue présenter au chef de l'Etat, le nouveau département de la BAD qu'elle dirige, dont le but est d'assurer l'intégration du genre et des OSC dans toutes les interventions de la banque. Son département, a-t-elle poursuivi, va engager des échanges avec des gouvernants pour voir comment offrir davantage d'opportunités aux femmes pour qu'elles puissent participer plus activement au développement du secteur privé, dans le but de créer plus de valeur ajoutée pour le pays. «Il s'agissait de parler de nos ambitions au Président du Faso, de recueillir ses idées et ses perspectives pour le Burkina et de l'assurer de notre soutien dans les secteurs de nos compétences», a confié Vanessa Moungar.

Elle a décliné au chef de l'Etat, les contours d'un projet dénommé AFAWADE, qui vise à établir de nouvelles lignes de crédits accessibles aux femmes entrepreneures. Elle a informé que ledit projet fait du renforcement des capacités des femmes une priorité, afin de s'assurer qu'elles sont prêtes pour conduire des projets porteurs.