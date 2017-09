Ile Maurice: Irfan Rahman veut aider les jeunes de milieux modestes

interview

S'il y a une personne qui n'a jamais essuyé de critiques de la part des candidats aux élections générales comme lors de partielles, c'est le commissaire électoral Irfan Rahman. Il est très apprécié pour son efficacité et ses manières impeccables. Il sera à nouveau à l'œuvre le 17 décembre lors de l'élection partielle.

À combien d'élections générales en êtes-vous ?

À quatre pour Maurice (2000, 2005, 2010 et 2014), quatre régionales à Rodrigues (2002, 2006, 2012, 2017) et des partielles, toujours à Rodrigues en 2003 - région N°6 - Grande-Montagne et 2011 - région No 4 - Baieaux-Huîtres et région N°6 - Grande-Montagne.

Et à combien de partielles ?

Quatre également (mars 2009 dans la circonscription N°8 - Quartier-Militaire et Moka, décembre 2003 dans la circonscription N° 7 - Piton et Rivière-du-Rempart, décembre 2002 dans la circonscription N°21 - Rodrigues septembre 1999 dans la circonscription N°20 - BeauBassin et Petite-Rivièreet avril 1998 dans la circonscription N°9 - Flacq et Bon-Accueil. Il y a aussi eu au moins 80 missions d'observation électorale en Asie, en Afrique et en Europe.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

Avec mes obligations professionnelles, je profite du week-end et passe le plus de temps possible avec ma famille.

Parlez-nous de votre famille.

Ma famille est petite. J'ai épousé Shaista. Ma fille Uzma, qui vient de souffler ses 21 bougies, a terminé ses études universitaires en économie et finance en Angleterre.

Cuisinez-vous ?

Non.

Gourmand ou gourmet ?

Les deux, dépendant de qui fait la cuisine.

Un péché mignon ?

Un bon moelleux au chocolat, accompagné d'une glace vanille bourbon.

Pratiquez-vous du sport ?

La natation en été pendant mes moments libres. Autrement, je suis un excellent armchair sportsman.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Tyrants - A history of power, injustice & terror de Waller R Newell et Brexit - Why Britain voted to leave the European Union de Harold D. Clarke, Matthew Goodwin et Paul Whiteley

Que regardez-vous à la télévision ?

Je suis un passionné de football européen. Les matchs de foot - la documentation sur TF1 et la BBC.

Quel type de musique écoutez-vous ?

La musique classique indienne du Pandit Hari Prasad Chaurasia et européenne, en particulier Maurice Jarre, compositeur français de musique de films, dont celle de Lawrence d'Arabie et Le Docteur Jivago.

Pour vous, c'est quoi le bonheur ?

De voir le bonheur dans les yeux des gens.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

Mettre sur pied, avec le concours de quelques amis proches, un trust pour l'éducation et l'empowerment des étudiants brillants, issus de familles modestes, qui n'ont pas les moyens de financer leurs études.